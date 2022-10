Dông Luc, un fabricant et exportateur de chaussures, vêtements et articles de sport, accordera près de 90 milliards de dôngs, en espèce et en nature (40.000 dollars) d’ici 2025 au football vietnamien.

Le VICAS et le Département du droit d’auteur ont organisé un colloque intitulé "Renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle dans les domaines culturels et créatifs au Vietnam

Le documentaire musical "Once upon a bridge in Vietnam" du réalisateur français d’origine vietnamienne François Bibonne est projeté dans différentes salles en France et dans d’autres pays.