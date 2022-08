Design inspiré de la fleur de lotus de l’aéroport international de Long Thanh . Photo: ACV

Dong Nai (VNA) - La mise en chantier du terminal passagers de l'aéroport international de Long Thanh est prévue en octobre 2022, a confirmé la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV), lors d'une session de travail avec une délégation de supervision de la Commission de l'économie de l'Assemblée nationale, tenue le 3 août.

En outre, la délégation a supervisé des projets d'infrastructures sociales dans la zone de réinstallation de Loc An - Binh Son desservant les résidents réinstallés.

Couvrant plus de 5.580 hectares, l'aéroport international de Long Thanh s'étendra sur six communes du district de Long Thanh, province du Sud de Dong Nai. Sa construction est divisée en trois phases.

Dans la première phase qui devra être achevée en 2025, une piste et un terminal passagers ainsi que d'autres installations de soutien seront construits pour desservir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret chaque année.

L'aéroport international de Long Thanh a été mis en chantier en 2021 à 40 km à l'est de Ho Chi Minh-Ville. Une fois achevé, en 2050 selon les prévisions, l'aéroport pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an. Sa présence permettra de soulager l'aéroport international de Tan Son Nhat, aussi à Ho Chi Minh-Ville, qui est actuellement le plus grand du Vietnam mais qui souffre d'une surcharge récurrente. - VNA