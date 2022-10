Le supermarché de l’AEON à Binh Duong (Sud). Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Le géant japonais de la vente au détail AEON prévoit de tripler le nombre de ses centres commerciaux au Vietnam, soit à 16 d’ici 2025.

Citant la source du journal Nikkei Asia, le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Japon a informé qu’avec près de 40 ans d'opération en Asie du Sud-Est, AEON accélérait l'augmentation du nombre de ses supermarchés et centres commerciaux au Vietnam afin d'exploiter ce marché ayant un nombre croissant de la classe moyenne et de profiter de sa suppression des limites pour les détaillants étrangers.

Selon Yasuyuki Furusawa, directeur général de la sarl AEON Vietnam, pour l’heure, il y a environ 200 établissements commerciaux au Vietnam, dont 6 centres commerciaux et quelques supermarchés, notamment à Ho Chi Minh-Ville et Hanoï. La société prévoit d'ouvrir un centre commercial dans la ville de Hue (Centre) en 2024. Le Vietnam est le marché le plus important dans sa stratégie à l'étranger, a estimé un responsable d'AEON.

Photo : cafef.vn



Selon Nikkei Asia, le Vietnam est attractif pour l’AEON pour une autre raison. En tant que membre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Vietnam devrait lever les restrictions sur les investissements étrangers d'ici 2024, dont la suppression de la réglementation obligeant les détaillants étrangers à demander une autorisation pour son ouverture d’un magasin d'une superficie totale de 500m2 ou plus.

Actuellement, en plus d'AEON, de nombreuses autres entreprises étrangères étendent également leurs réseaux au Vietnam, dont le groupe thaïlandais Central Retail qui prévoit d'investir 30 milliards de bahts (environ 797 millions de dollars) au Vietnam.-VNA