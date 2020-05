Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de promulguer la décision No 647/QD-TTg approuvant un projet de coopération internationale sur le développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030.

L'objectif est de promouvoir les activités de coopération internationale sur le développement durable de l'économie maritime, afin de mobiliser et utiliser efficacement des ressources, des connaissances et des expériences ; de profiter du soutien des pays, des organisations internationales et des partenaires.

Le projet contribuera à réaliser les objectifs importants, les lignes directrices et les solutions mentionnés dans la Résolution No 36-NQ/TW du Comité central du Parti, à exprimer le dynamisme et la responsabilité du Vietnam pour les questions marines et océnaniques, à améliorer le rôle et le statut du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

Le projet comprend six missions concernant la coopération internationale que sont la gouvernance marine et océanique, la gestion intégrée du trait de côte ; le développement de l'économie maritime et littorale ; l'amélioration des conditions de vie de la population ; la recherche scientifique et technologique, le développement des ressources humaines marines ; la protection de l'environnement marin, la prévention des catastrophes naturelles, la réponse au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer ; la garantie de la défense nationale, de la sécurité, le développement des relations extérieures et la communication. -VNA