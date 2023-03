Photo: baovanhoa.vn

Khanh Hoa (VNA) - Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a signé une décision sur l’adjonction du lieu de travail d’Alexandre Yersin dans le district de Cam Lam, province de Khanh Hoa (Centre), au complexe des vestiges historiques de niveau national commémorant ce docteur-microbiologiste franco-suisse.Le lieu de travail d’Alexandre Yersin se situe au sommet de la montagne Hon Ba, d’environ 60km au sud-ouest de la ville de Nha Trang.En 1914, Alexandre Yersin effectua des enquêtes sur la montagne Hon Ba et lança la construction d’une maison en bois à deux étages pour y vivre et travailler. Au fil du temps, cette maison s’est détériorée. Plus tard, Khanh Hoa a rebâti une nouvelle sur l'ancienne fondation avec la même architecture et les mêmes matériaux que l'originale. Plusieurs d’objets d’ Alexandre Yersin y sont actuellement conservés.En reconnaissant ses contributions au développement de l’humanité, le Vietnam a inscrit, en 1990, le complexe du tombeau d’Alexandre Yersin (dans le district de Cam Lam), le musée d’Yersin (dans la ville de Nha Trang) dans la liste des vestiges historiques de niveau national. L’adjonction du lieu de travail à Hon Ba au complexe des vestiges historiques nationaux dédié à Alexandre Yersin à Khanh Hoa, permettra de favoriser la préservation et la promotion de leurs valeurs.-VNA