Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, écrit ses sentiments sur le registre de deuil. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’après-midi du 9 mai, le membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man est allé à l’ambassade de Cuba à Hanoï pour présenter ses condoléances suite au décès de l’ancien dirigeant cubain Ricardo Alarcón de Quesada.

Le vice-président Tran Thanh Man a exprimé ses profonds regrets après le décès de l’ancien membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba et ancien président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba.

Le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le peuple cubains ont perdu un leader résilient, un politicien et un diplomate chevronné. De leur côté, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont perdu un ami extrêmement proche qui a apporté des contributions positives au développement des relations de solidarité et de coopération bilatérale, a-t-il écrit dans le registre de deuil.



Au nom des dirigeants du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et du peuple du Vietnam, Tran Thanh Man a adressé ses plus sincères condoléances au Parti, à l'État, à l'Assemblée nationale et au peuple cubains, ainsi qu'à la famille du camarade Ricardo Alarcon de Quesada.-VNA