Hanoï (VNA) - A l’occasion de la Fête nationale et du 53e anniversaire du décès du Président Ho Chi Minh, l'ambassade du Vietnam à Cuba a organisé une cérémonie pour rendre hommage au grand leader vietnamien dans le parc qui porte son nom à La Havane.

Lors de la cérémonie, le vice-président de l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples (ICAP), Victor Gaute, a souligné que la vie et la carrière révolutionnaires du Président Ho Chi Minh, ainsi que ses pensées et ses actions, avaient inspiré le peuple cubain. Il a annoncé que les activités à la mémoire du Président Ho Chi Minh faisaient partie d'une série d'activités à l'occasion de la Journée pour la paix et la lutte contre l'embargo organisée par l’ICAP jusqu'au 10 octobre.

Dans le cadre des activités de célébration du 77e anniversaire de la Révolution d'Août 1945 et de la Fête nationale du 2 septembre, l'ambassade du Vietnam au Venezuela a organisé un spectacle artistique au Musée des beaux-arts à Caracas.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen. Photo: VNA



A cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen, a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié et à sa coopération intégrale avec le Venezuela. Il a émis le souhait que le Venezuela surmonte toutes les difficultés et tous les défis pour se développer.

Par la même occasion, l'ambassade a organisé une exposition de 33 photos uniques sur la nature et la culture vietnamiennes et a présenté quelques plats traditionnels vietnamiens aux invités et amis locaux.

L'ambassadeur du Vietnam en Egypte, Nguyen Huy Dung. Photo: VNA



En Egypte, l'ambassade du Vietnam a célébré les 1er et 2 septembre le 77e anniversaire de la Fête nationale. Dans le cadre de l'événement, l'ambassade a également organisé un programme de présentation de la cuisine traditionnelle et une exposition de peintures, de livres et de photos sur le Vietnam.-VNA