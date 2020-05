Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc signe l'émission d'un timbre-poste spécial à l'occasion du 130e anniversaire du président Ho Chi Minh. (Photo: VNA)

Nghe An, 17 mai (VNA) - Le 16 mai, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé dans la province de Nghe An (Centre) l'émission d'un timbre-poste spécial à l'occasion de la 130e anniversaire de l’Oncle Ho et 50e anniversaire de fondation du musée de Ho Chi Minh.Le timbre a un portrait du président Ho Chi Minh en son centre, et l'image du musée ressemblant à une ampoule de lotus sur la droite. Il a une valeur nominale de 4 000 dongs et sera utilisé du 16 mai 2020 au 31 décembre 2021.Le même jour, les autorités de la province ont tenu une cérémonie le 16 mai dans la ville de Vinh pour honorer des individus et des collectifs exceptionnels dans l’étude et le suivi de l’idéologie, de la moralité et du mode de vie du président Ho Chi Minh.Trente individus et collectifs ont été récompensés dans un concours en ligne de littérature, d'arts et d'œuvres de presse sur le mouvement au cours de la période 2015-2020.Le président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, province de Nghe An. Il a consacré toute sa vie à la libération nationale tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde. Il a mené la lutte nationale pour l'indépendance nationale vers le succès et a établi la République démocratique du Vietnam, maintenant la République socialiste du Vietnam, 1945. Il est décédé en 1969. -VNA