Vernissage de l'exposition «Hô Chi Minh – esquisses d’un portrait» à Hung Yên. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Différentes activités culturelles et artistiques ont eu lieu dans l’ensemble du pays à l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.



À Hung Yên (Nord), une exposition intitulée «Hô Chi Minh – esquisses d’un portrait» présente plus de 200 photos et archives sur le grand dirigeant, notamment concernant ses déplacements dans cette localité.



La province de Thai Nguyên (Nord) a organisé lundi soir un programme artistique en l’honneur du Président Hô Chi Minh. Une vingtaine de numéros de chants et de danses ont célébré les sentiments des habitants de cette province à l’égard du dirigeant.



Lundi soir également, la province d’An Giang (Sud) a organisé une rencontre pour honorer 27 collectifs et personnes exemplaires dans le mouvement Étudier et suivre l’exemple moral du Président Hô Chi Minh pour la période 2018-2020. -VOV/VNA