Rencontre entre le président Vo Van Thuong et les familles japonaises. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le 29 novembre à Tokyo, le président Vo Van Thuong et son épouse ont rencontré et pris un petit-déjeuner avec des familles japonaises qui ont accueilli de jeunes Vietnamiens participant aux programmes d'échange de jeunes Vietnam-Japon.

Au cours de ses années de travail au sein de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le président Vo Van Thuong a participé à plusieurs programmes d'échange de jeunes au Japon, dont le Programme d'amitié des jeunes pour le 21e siècle, le Programme d'amitié des jeunes ASEAN-Japon en 1997, le Programme d'échange de jeunes en Pacifique en 2004 et le Programme du réseau d'échange pour les étudiants et les jeunes Japon-Asie en 2001.

Le président Vo Van Thuong a déclaré que ces activités d'échange pratiques et significatives avaient laissé de nombreuses impressions inoubliables, aidant chaque jeune Vietnamien à mieux comprendre et aimer le beau Japon riche en culture traditionnelle. Les Japonais sont amicaux, affectueux, sincères et hospitaliers.

Il a également exprimé sa gratitude envers les organisations japonaises et les unités qui ont collaboré avec le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour organiser des activités d'échange dans les deux pays.

Les représentants de l'Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA) et des organisations ont déclaré qu'ils multiplieront les activités d'assistance et collaboreront avec le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh pour mettre en œuvre davantage de projets visant à promouvoir les échanges culturels, les échanges entre les peuples et entre les jeunes vietnamiens et japonais.

Le président Vo Van Thuong et des pratiquants japonais et vietnamiens. Photo: VNA



Le même jour, le président Vo Van Thuong a assisté au Shiseikan à Tokyo, au programme d'échange d'arts martiaux vietnamiens Vovinam et japonais Budo, avec des performances des pratiquants vietnamiens et japonais.

Le Vovinam a été développé au Japon depuis 2012 grâce au lutteur professionnel Fujisaki Tadahiro (Fugo). Au cours des 12 dernières années, le Vovinam n'a cessé de se développer au Japon et compte actuellement plus de 300 pratiquants. -VNA