La délégation des autorités de Ho Chi Minh-Ville au cimetière municipal. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ce vendredi 27 juillet, c’est la journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie. Depuis quelques jours, de nombreuses activités de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté nationales ont lieu dans l'ensemble du pays.

Une délégation des représentants des autorités de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam, est allée offrir d'encens aux Morts pour la Patrie au cimetière municipal, qui arbitre 14.000 tombes.

Le même jour, une autre délégation des autorités de la ville, conduite par Tat Thanh Cang, secrétaire permanent adjoint du comité municipal du Parti, est aussi allée fleurir et offrir d'encens au Mémorial des Morts pour la Patrie de Ben Duoc, au cimetière des Morts pour la Patrie du district de Cu Chi, à celui municipal et à la maison en mémoire de la mère héroïne et héro des forces armées populaires du Vietnam, Nguyen Thi Ranh.

Dans la province de Kon Tum (Hauts plateaux du Centre), les autorités du district de Sa Thay ont organisé une cérémonie d'inhumation des restes de 21 soldats au cimetière local.

Le 25 juillet, un tombe commun de 34 soldats du régiment No 209 tombés dans la bataille du 26 mars 1968, a été inauguré dans la zone commémorative de Chu Tan Kra.

Dans la province de Lam Dong (Hauts plateaux du Centre), les autorités provinciales sont allées rendre hommage aux Morts pour la Patrie au cimetière de la ville de Da Lat.

Elles sont aussi allées offrir 24 cadeaux à des familles des personnes méritantes, des mères héroïnes dans 12 districts et villes de la province.

A l'occasion du 71e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, le comité populaire de la province de Lang Son (Nord) a offert des cadeaux d’un montant de près de trois milliards de dongs à des familles méritantes.

Depuis le début de l’année, la province a financé la construction de quatre "maisons du cœur", d’une valeur totale de 210 millions de dongs et accordé près de 39 millions de dongs à des personnes méritants en difficulté. -VNA