Nguyen Thu Loan, enseignante à l'école de langue vietnamienne AWO à Berlin. Photo: VNA



Berlin (VNA) - La Journée de la famille, un événement traditionnel annuel de l'école de langue vietnamienne AWO en Allemagne, a été organisée le 19 novembre dans une atmosphère chaleureuse, pour célébrer le 15e anniversaire de la fondation de l'école et la Journée des enseignants vietnamiens (le 20 novembre).

Au nom de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, Phan Quang Van, premier secrétaire chargé de l'éducation à l'ambassade, a salué les efforts des enseignants et des élèves de l'école AWO. Il a également reconnu les contributions du Centre multiculturel Bayouma Haus et des associations des Vietnamiens en Allemagne à la promotion de l'enseignement de la langue et la culture vietnamiennes à Berlin.

Un numéro artistique interprété lors de la Journée de la famille à Berlin. Photo: VNA



"En cette période d'intégration économique, l'apprentissage de la langue et de la culture vietnamiennes devient de plus en plus important car cela permet aux Vietnamiens de mieux s'intégrer à la société locale tout en présentant et en promouvant la culture vietnamienne auprès de leurs amis internationaux", a-t-il souligné.

Le même jour, un programme de reconnaissance aux enseignants a été organisé au Complexe multifonctionnel Hanoï-Moscou (Incentra) à Moscou par l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh en Russie et le Centre "Thần Đồng Á-Âu".

L'événement avait pour but de promouvoir l'esprit de gratitude envers les enseignants auprès des élèves et de la communauté des Vietnamiens en Russie.

Dans le cadre du programme, ont eu lieu des concours pour encourager l'apprentissage de la langue vietnamienne chez les enfants vietnamiens résidant en Russie. La participation nombreuse des enfants aux concours a démontré que de plus en plus de Vietnamiens en Russie étaient conscients de l'importance d'enseigner à leurs enfants une compréhension solide et une écriture courante de la langue vietnamienne. -VNA