Photo : VNA Hanoï (VNA) - Ces jours-ci, diverses activités ont été organisées à travers le Vietnam en réponse à la deuxième éditions de la Journée vietnamienne de la culture du livre et de la lecture (21 avril), contribuant à développer durablement la culture de la lecture.





Photo : VNA Cette année, les principales activités de la Journée vietnamienne de la culture du livre et de la lecture se déroulent du 21 au 25 avril au Musée d'histoire de Thua Thien - Hue (province de Thua Thien – Hue, au Centre). Le programme est organisé par le ministère de l'Information et des Communications en collaboration avec la Commission centrale de propagande et d'éducation, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Thua Thien Hue.À Hanoï, dès le début du mois d'avril, les arrondissements, les districts dans la ville ont organisé une série d'activités en écho de cette Journée avec de nombreuses activités pratiques telles que les expositions de livres, causeries sur les livres, peintures thématiques autour des livres , présentation et don de livres... Le point culminant de la 2e édition de la Journée de la culture du livre et de la lecture à Hanoï est la cérémonie d’ouverture de cet événement à la Bibliothèque de Hanoï le 20 avril. Placée sur le thème "Livres : Sensibilisation - Innovation - Créativité", l’événement a suscité la participation de représentants des agences du ressort central et de Hanoï, des bibliothèques, des écoles, des élèves, des étudiants et un grand nombre de lecteurs de la capitale.

À Ho Chi Minh-Ville, plus de 100 activités devraient se tenir dans ses districts et arrondissements du 19 au 23 avril pour honorer ceux qui travaillent dans les domaines liés au livre et promouvoir la culture de la lecture.



En outre, une série de programmes d'échange, séminaires, forums, concours de livres avec des sujets sur les livres, des compétences pour instaurer l’habitude de lecture, des programmes d'échange d'auteurs, des œuvres, des dédicaces de livres, des événements d'exposition, l'affichage de plus de 300 documents, 30.000 titres de livres et de nombreuses promotions de 30 unités d'édition et de diffusion ont également lieu.

En particulier, la Journée de la culture du livre et de la lecture au Vietnam de cette année à Ho Chi Minh-Ville a vu la présence de 10 ambassadeurs de la culture de la lecture, contribuant à diffuser et à inspirer de plus en plus de personnes à aimer les livres et à écrire plus de livres, à lire plus de livres.-VNA