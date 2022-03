Hanoï, 29 mars (VNA) - L'Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé qu'elle organisera 30 événements de consultation pour les entreprises en 2022.

Photo d'illustration.

Ceux-ci feront partie d'une série de programmes visant à aider les entreprises à accéder aux marchés étrangers et à appliquer les réglementations et les normes, ainsi que les engagements internationaux sur les produits d'exportation et d'importation.En conséquence, des représentants des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger, des experts du marché national et étranger et des spécialistes dans divers domaines, donneront des consultations aux localités, aux associations commerciales et aux entreprises sur les questions qui les concernent.Des recommandations sur les mesures visant à éliminer les difficultés liées aux activités d'import-export du Vietnam seront présentées lors des événements.Les programmes offriront aux localités et aux entreprises des opportunités de partager des informations, des orientations et des solutions pour faire des percées dans les marchés cibles d' import-export On espère que ces événements aideront les entreprises à améliorer leur capacité et leur compétitivité sur le marché international.- VNA