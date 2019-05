Des spécialistes américains ont présenté des intérêts du don de sang aux étudiants vietnamiens. Photo: VNA



Phu Yen (VNA) – Dans le cadre du programme Partenariat du Pacifique 2019 (PP19) lancé dans la province centrale de Phu Yen, des médecins et experts sanitaires des Etats-Unis ont participé le 13 mai au don de sang dans le collège médical de Phu Yen.

Plus de 120 cadres, enseignants et étudiants du collège médical de Phu Yen ont participé au don de sang. Environ 120 unités de sang ont été collectées et remis à l’hôpital général de la province de Phu Yen.

Lors de cet événement, les spécialistes américains ont présenté des intérêts du don de sang aux étudiants vietnamiens.

Auparavant, des médecins et spécialistes médicaux américains, japonais, canadiens, australiens, sud-coréens ont procédé aux échanges d'expertise médicale dans le traitement de la maladie des artères coronaires, des maladies respiratoires chez des enfants… avec leurs homologues de l’hôpital général de la province de Phu Yen, de l’hôpital ophtalmologique de Phu Yen, de l’hôpital pédiatrique de Phu Yen.

Dans le cadre du programme Partenariat du Pacifique 2019 (PP19) qui dure jusqu'au 18 mai, sont prévus des colloques sur l’accident vasculaire cérébral, l’inspection de la sécurité sanitaire des aliments, le développement du programme de soins infirmiers… -VNA