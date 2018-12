Thai Nguyen, 22 décembre (VNA) - La province de Thai Nguyên (Nord) a eu lieu vendredi soir, 21 décembre, dans une offre d’encens en mémoire de 60 jeunes volontaires de la compagnie 915 avec la participation de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân.

La présidente de l'AN Nguyên Thi Kim Ngân à la cérémonie d'offre d’encens en mémoire de 60 jeunes volontaires de la compagnie 915. Photo : VNA

La présidente de l’Assemblée nationale a souligné que la mort de ces jeunes à Noël 1972 était une perte inestimable pour les forces des jeunes volontaires du Vietnam à l’époque. Ils se sont sacrifiés pour la libération du Sud et la réunification nationale, a rappelé Mme Nguyên Thi Kim Ngân.

Elle a estimé qu'au cours des dernières années, Thai Nguyen avait réalisé d'importants progrès dans tous les domaines. La structure économique avait évolué de manière positive vers un développement plus rapide et plus durable. Les recettes budgétaires, l'attraction des investissements, la valeur des exportations et la réforme administrative de la province ont connu de grands progrès. La culture et la société ont obtenu des progrès, la sécurité sociale est assurée, la défense et la sécurité nationales ont été maintenues, le travail de construction du Parti, et du système politique ont réalisé de nombreux résultats.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a salué les résultats obtenus par le Comité du Parti, les autorités et la population de Thai Nguyen au cours des dernières années. Estimant qu'avec la tradition de la zone révolutionnaire, le comité du Parti, les autorités, l’armée et les habitants de Thai Nguyên continuent de s'unir et s'efforcer à construire Thai Nguyen plus en plus belle.

Le site national en mémoire de la compagnie 915 des jeunes volontaires a été remis en état à cette occasion. - VNA