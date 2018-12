Giang Quôc Co et Giang Quôc Nghiêp ont fait une forte impression auprès du public.

Hanoi (VNA) - Le cirque national a de quoi être fier. Guinness World Records a récemment annoncé que deux frères artistes vietnamiens Giang Quôc Co et Giang Quôc Nghiêp avaient établi un nouveau record du monde avec leur performance d’équilibre tête contre tête à Rome (Italie).



Mi-novembre à Rome. Un spectacle de cirque impressionnant. Giang Quôc Co et Giang Quôc Nghiêp n’avaient qu’une minute pour exécuter leur numéro. Le porteur - Quôc Co - et son petit frère - Quôc Nghiêp - sont en équilibre, le second tête sur la tête du premier... Et, descendent les dix marches d’un escalier. Pour corser la difficulté, le porteur a les yeux bandés, donc progresse à l’aveugle. Et, le suspens continue crescendo lorsque le porteur remonte l’escalier en marche arrière pour rejoindre le degré supérieur. Une performance impeccable, parfois risquée pour les deux protagonistes, qui a fait frissonner les spectateurs. Et, le tout en seulement 53,97 secondes. Ils ont alors réussi un nouveau record mondial.



Les deux héros vietnamiens n’étaient pas les seuls à se présenter à cette compétition. Près de 30 numéros d’autres artistes internationaux étaient en lice pour tenter de battre des records de cette édition du Guinness World Records.



En effet, le comité d’organisation prévoyait d’enregistrer leur spectacle en plein air. Mais à cause de la température trop basse à Rome, la prestation a enfin eu lieu en studio pour en garantir la qualité.



Tension nerveuse pour un nouveau record



"Notre performance a été enregistrée à la mi-novembre par une chaîne de télévision italienne, qui détient également les droits d’auteur du programme. Le comité d’organisation a annoncé que nous avions réussi à établir un nouveau record mondial juste après, mais en raison de la confidentialité du programme avant sa diffusion, nous avons dû attendre avant de partager notre bonheur", a confié Quôc Co.



Les frères souhaitent partager leur joie avec leurs familles, leurs confrères et leurs fans au Vietnam comme dans le monde. "Nous voulons seulement dire que nous faisons toujours de notre mieux, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre pays", a-t-il souligné.



D’après Quôc Nghiêp, une semaine avant le défi, ils étaient nerveux et se sont entraînés assidûment. Ils ont trouvé le test d’une minute "éprouvant pour les nerfs".



En fait, ce n’est pas la première fois que les deux frères effectuent ce numéro d’équilibre.



Auparavant, en 2016, ils avaient battu le record mondial Guinness en montant les 90 marches de la cathédrale Sainte-Marie à Gérone, en Espagne, en 52 secondes avec leur style propre: l’un reposant en équilibre sur la tête de l’autre. Selon le quotidien espagnol La Vanguardia, ce record était auparavant détenu par des artistes chinois.



Six à huit heures d’entraînement par jour



Les deux frères Giang sont surnommés "les princes de l’acrobatie" du Vietnam, un titre pour lequel ils ont travaillé dur. Nés dans une famille ayant une forte tradition de cirque, ils ont commencé à s’entraîner avant l’adolescence.



Leur incroyable progression sur escaliers a été rendue possible par un entraînement rigoureux pendant près de 20 ans. Non sans avoir subi de nombreuses blessures physiques et traversé un traumatisme émotionnel.



Quôc Co, né en 1984, a reçu le titre d’"Artiste Émérite" à l’âge de 28 ans, alors que son petit frère Quôc Nghiêp, né en 1989, l’a reçu à 26 ans, ce qui en fait le plus jeune artiste détenteur au Vietnam.



En juin dernier, ils ont brillé à la finale de l'émission de télévision britannique "Britain's Got Talent" (littéralement "La Grande-Bretagne a du talent") 2018. Le spectacle acrobatique où l'un faisait le poirier sur la tête de l'autre a ébahi les téléspectateurs et le jury. Quôc Co portait toujours son petit frère Quôc Nghiêp en équilibre sur la tête et passait sur de minuscules plates-formes suspendues au-dessus du sol. Devant une audience en haleine, Quôc Co, avec son petit frère toujours en équilibre sur la tête, a fait un grand saut final et atterri parfaitement. Les quatre membres du jury ont exprimé leur admiration envers ces acrobates venus du Vietnam. Bien qu'ils n'aient pas pu remporter de prix, leur performance a conquis le public britannique et mondial.