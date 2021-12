Hanoï (VNA) - "Acculturation, le fondement du redressement et du développement durable de l’économie" tel est le thème du forum national sur «La culture et l’entreprise» 2021 organisé le 5 décembre par la direction du mouvement «Édification d’une culture de l’entreprise vietnamienne».

Lorsque des groupes d’individus de culture différente entrent en contact se produisent des transports d’idées qui peuvent changer la culture originelle des uns et des autres. Ce processus appelé «acculturation» est inévitable lors qu’il y a des interactions culturelles, explique le professeur Tu Thi Loan, ancienne directrice de l’Institut national de la Culture et des Arts, vice-présidente de l’Association pour la Culture de l’entreprise vietnamienne.



«L’acculturation peut prendre plusieurs formes et la plus courante est le «multiculturalisme». Ce concept consiste à intégrer des éléments de l’extérieur aux valeurs intrinsèques pour créer un environnement de cohabitation de plusieurs cultures, sans qu’il y ait de combinaison ni d’assimilation», indique-t-elle.



Dans le milieu des affaires, l’acculturation consiste à intégrer des savoirs, des expériences et des modèles d’administration de l’autre, de préférence ceux plus avancés que les nôtres, indique Nguyên Si Dung, ancien vice-président du bureau de l’Assemblée nationale.



«Les entreprises vietnamiennes ont tout intérêt à absorber tout ce qui permettrait d’améliorer leur gouvernance, comme l’importance accordée aux marques commerciales, aux relations avec les clients, au marketing… En même temps, il faut sauvegarder l’humanité, la compassion et la solidarité, qui sont les fondements de l’identité vietnamienne», déclare-t-il.



Les entreprises jouent un rôle capital dans la prospérité et le développement d’un pays. Si l’acculturation dans les milieux des affaires va dans le bon sens, elle permettra aux entreprises de se doter d’une force de persuasion, estime Lê Tri Thông, vice-président et directeur général de la société de joaillerie PNJ.



«Chaque entreprise développe une culture qui lui est propre. À mon avis, il serait temps de les connecter les unes aux autres et de créer une infrastructure culturelle d’entreprise», propose-t-il.



Plus le Vietnam approfondit son intégration internationale, plus son acculturation est vaste. Tous les éléments culturels qui s’avèrent pertinents et humains méritent d’être assimilés et les autres, jetés sans regret, déclare Gian Tu Trung, recteur de l’école de formation d’hommes d’affaires PACE.



«Alors que le Parti communiste vietnamien ambitionne de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé en 2045, les entreprises doivent d’ici là mettre en place une administration plus performante, un condensé de la volonté vietnamienne et de meilleurs savoir-faire du monde, qui permettra de réaliser l’aspiration nationale suivant les normes mondiales», souligne-t-il.



Acculturation ne signifie pas seulement assimilation, mais également création de nouvelles valeurs dans le contexte des interférences multiculturelles. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de la quatrième révolution industrielle, il convient de stimuler l’acculturation dans le milieu des affaires afin de redresser rapidement l’économie et d’accélérer la transition numérique. -VOV/VNA