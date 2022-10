Phan Anh Son, vice-président et secrétaire général de la VUFO , s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité chargé des affaires des organisations non gouvernementales étrangères (COMINGO), relevant de l'Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), a tenu le 21 octobre à Ho Chi Minh-Ville une conférence pour partager des informations avec les ONG étrangères opérant au Sud.

Présidant la conférence, Phan Anh Son, vice-président et secrétaire général de la VUFO, vice-président du COMINGO, a partagé les principales orientations du travail non gouvernemental à l'étranger jusqu'à la fin de 2022, et les tâches prioritaires du Comité de coordination des Aides du Peuple (PACCOM), des agences relevant du COMINGO et des ONG dans les temps à venir.

Le COMINGO et les autorités vietnamiennes continueront à faire des réformes pour aider efficacement les ONG étrangères, tout en garantissant leurs droits et intérêts légitimes, a affirmé Phan Anh Son.

Il y a 436 ONG étrangères qui ont actuellement des activités fréquentes au Vietnam. Au premier semestre 2022, ils ont accordé au Vietnam une aide de 108,5 millions de dollars, soit l'équivalent de la même période l'an dernier. Leurs programmes et projets se concentrent sur les questions sociales, les soins de santé, le développement socio-économique.

Les représentants des ONG étrangères ont hautement apprécié le rôle du COMINGO pour son accompagnement et son soutien, exprimant leur souhait que les autorités locales prennent des mesures pour réduire le temps dans le traitement de procédures administratives pertinentes. -VNA