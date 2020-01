Photo: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - «Nous sommes profondément attristés par la nouvelle d'un grave accident de l’avion portant le numéro PS752 d'Ukraine Airlines en Iran le 8 janvier 2020. », a déclaré le 10 janvier la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.«Nous partageons cette grande perte et adressons nos plus sincères condoléances au gouvernement, au peuple des pays victimes et aux familles des victimes », a-t-elle précisé.Le crash du Boeing 737 a tué les 176 passagers et membres d'équipage, y compris 82 Iraniens, 63 Canadiens et 11 Ukrainiens. -VNA