Le gouvernement et le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam sont disposés à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers élargissent leurs activités au Vietnam.

Le Vietnam et le Cambodge ont convenu de renforcer leur coopération dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche lors d’une séance de travail lundi 21 décembre à Phnom Penh

Les gouvernements australien et vietnamien ont publié une Stratégie visant à renforcer les liens économiques et dressé une feuille de route pour promouvoir les relations commerciales et d'investissement.