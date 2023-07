Hanoï, 15 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a récemment signé la décision 816/QD-TTg promulguant le plan de mise en œuvre de la planification du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

L'une des principales tâches du plan consiste à développer une économie agricole à haute valeur ajoutée et à haut rendement. Photo : VNA

Plus précisément, il se concentre sur la restructuration de la production agricole dans les sous-régions écologiques. Pour accompagner la transition, il faut se concentrer sur la construction et l'achèvement du système d'irrigation et l'ajustement des réglementations sur son fonctionnement.

En ce qui concerne le développement de la chaîne de valeur des produits agricoles clés, jusqu'en 2025, huit centres agricoles seront établis dans des zones présentant des conditions favorables pour les infrastructures et les sources d'eau.

D'ici 2030, la construction de ces points focaux identifiés dans le plan sera achevée, associée au développement synchrone des infrastructures de transport et d'irrigation. Parallèlement, des villes agro-industrielles seront planifiées et leurs liens avec le système urbain seront renforcés pour favoriser la formation et le transfert de technologie dans la production agricole, la commercialisation et la logistique.

Le plan mettra l'accent sur la construction de zones de concentration de matières premières pour faciliter la traçabilité du produit afin de répondre aux exigences des marchés nationaux et internationaux. Photo : VNA

La mécanisation des étapes de production sera encouragée et la science et la technologie seront appliquées pour minimiser les coûts de production, les matériaux agricoles et réduire progressivement la main-d'œuvre dans l'agriculture.

Le plan accorde également de l'importance à l'attraction d'investissements dans le développement de produits transformés hautement compétitifs pour l'exportation, en combinaison avec la création de marques d'agroforesterie et de pêche dans le delta du Mékong.

Des plans seront déployés pour la formation des ressources humaines afin de soutenir la production industrielle dans les localités, ainsi que des programmes de coopération entre les institutions de formation professionnelle et les entreprises dans les provinces et les villes de la région.

Une autre tâche importante de l'aménagement de la région consiste à construire pas à pas un système de zones urbaines et rurales et un système d'infrastructures techniques et sociales synchronisé et moderne, améliorer la qualité des services d'éducation, de santé et de tourisme au niveau national, régional et international dans différentes villes de la région.

Seront également élaborés et mis en œuvre le programme de développement de la marque touristique dans le delta du Mékong, le plan de conservation des corridors biologiques interprovinciaux, mettant l'accent sur la protection des zones humides importantes ou des zones à forte biodiversité, et la stratégie de gestion des risques d'inondations dans le région.- VNA