Tuyên Quang (VNA) – La fête de descente au champ ou "Lông tông", typique de la culture des Tày, s’est ouvert dimanche 29 janvier dans le district de Chiêm Hoa, dans la province montagneuse de Tuyên Quang (Nord), après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de Covid-19.

Le rite de remerciement au Ciel et à la Terre lors de la fête de "Lông tông". Photo : VNA

Célébrée le huitième jour de chaque nouvelle année lunaire par les Tày, un groupe ethnique minoritaire vivant dans la région montagneuse du Nord avec une population de plus de 1,6 million d’habitants, cette fête se compose d’un rituel d’offrandes, d’une cérémonie de descente au champ et de jeux folkloriques.En présentant aux génies des spécialités dérivées des produits agricoles locaux, les patriarches ont prié dans l’espoir d’obtenir une météo favorable aux cultures, des récoltes plus abondantes, ainsi que le bonheur et la santé pour les villageois.Les rites ont ensuite cédé la place aux réjouissances populaires. L’ambiance est montée peu à peu en intensité grâce aux danses de la licorne, à une démonstration d’arts martiaux et aux jeux populaires tels que tir à la corde, combats de coq, lancement de balles de tissu colorées.En 2013, la fête de ‘‘Lông tông’’ des Tày de Tuyên Quang a été reconnue en tant que patrimoine culturel immatériel national. – VNA