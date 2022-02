Sydney (VNA) – Le consulat général du Vietnam à Sydney, en Australie, a organisé le 2 février un tournoi de golf baptisé "Coupe du Têt" dans le but de connecter la communauté vietnamienne à l’occasion du Nouvel An lunaire et de se donner la main pour aider les enfants défavorisés au Vietnam.

Des golfeuses participant au tournoi "Coupe du Têt" à Sydney, le 2 février. Photo : VNA

Ce tournoi, le premier du genre, a mis en lice près de 70 golfeurs qui sont compatriotes et entrepreneurs résidant à Sydney et dans ses environs, ainsi que de nombreux membres de l’ambassade du Vietnam et des organes de représentation du Vietnam en Australie.Le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-Méridionale et au Queensland, Nguyên Dang Thang, a souhaité que cet évenement deviendra annuel pour renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne en Australie et collecter des dons pour contruire des installations scolaires pour les enfants des régions montagneuses du pays.Lors de ce tournoi, le consulat général, en collaboration avec le groupe caritatif "Partager l’affection" dans le pays, a levé des fonds pour construire une maison de semi-internat d’une valeur de 820 millions de dôngs pour l’Ecole primaire et secondaire de Chieng Chung, commune de Chieng Chung, district de Mai Son, province de Son La pour aider les enfants qui habitent loin à aller à l’école.Ce premier tournoi a récolté 30.090 dollars australiens (plus de 510 millions de dôngs) de promesses de dons. Cette enveloppe sera transférée au Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger du ministère des Affaires étrangères qui va remettre au groupe caritatif "Partager l’affection" pour financer la construction de la maison de semi-internat en faveur des élèves de Chieng Chung. – VNA