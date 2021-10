Hanoi (VNA) – Le Vietnam et 10 autres pays se sont inscrits pour participer au Festival culturel de l’ASEM (#ASEMfest), un événement parallèle au 13e Dialogue Asie-Europe (ASEM) qui sera accueilli par le Cambodge en novembre.

Le 13e Dialogue Asie-Europe (ASEM) se tiendra au Cambodge. Photo : VNA

Une exposition de photos "Les choses qui comptent" sur la vie des photographes vietnamiens et belges pendant la période du Covid-19 se tiendra en présentiel et en ligne dans le cadre du festival.

Cette activité se tiendra sous la houlette du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam au Cambodge et de l’ambassade de Belgique au Vietnam.

L’exposition sera un dialogue sur la vie au temps du Covid-19 entre des photographes de l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers (Belgique) et de jeunes photographes vietnamiens, avec le désir de transmettre réfléchir à ce qui compte le plus aujourd’hui: la famille, la sécurité, le patrimoine, l’humour, l’intimité, la liberté, le pouvoir, le savoir, la foi...

Chaque œuvre photographique est le résultat d’une coopération, créant des espoirs et des ponts entre Asie et Europe au milieu des développements compliqués de la pandémie de Covid-19, la distanciation sociale ayant été appliquée dans de nombreux endroits ces derniers temps.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a approuvé ce projet d’exposition pour montrer son soutien au Cambodge - pays hôte du Sommet du Forum de coopération Asie-Europe en 2021, contribuant au renforcement de la relation d’amitié Vietnam-Cambodge et en même temps présentant au public des aspects culturels du Vietnam et de la Belgique.

Les organisateurs présenteront du 22 au 26 novembre des œuvres photographiques à travers une combinaison de face-à-face à Phnom Penh, au Cambodge et en ligne via le site Internet du festival culturel ASEM 2021. – CPV/VNA