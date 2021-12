Gia Lai (VNA) – La reconnaissance du site de Kon Hà Nung, situé dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre), comme réserve de biosphère de l’UNESCO devrait favoriser l’attraction des organisations nationales et internationales dans les projets de conservation et de développement dans cette région.

Une chute d'eau dans la réserve de biosphère Kon Hà Nung. Photo : VNA



Le site a été désigné comme réserve de biosphère par l’UNESCO lors de la 33e session du Conseil international de coordination du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO (CIC-MAB), tenue à Abuja au Nigeria du 13 au 17 septembre 2021.

La reconnaissance affirme les efforts du Vietnam et de la province de Gia Lai en particulier pour protéger la biodiversité et l’écosystème et promouvoir le développement durable. Elle contribue également à stimuler l’écotourisme et les moyens de subsistance des communautés locales, ainsi qu’à attirer la recherche scientifique internationale.

Cette réserve de biosphère s’étend sur 413.511,67 ha et abrite 267.493 habitants. Elle abrite également des espèces rares telles que le douc à pattes grises (Pygathrix cinerea), une espèce de primate rare et endémique du Vietnam classée comme étant en danger critique d’extinction, avec seulement 1.000 individus à l’état sauvage environ.

Elle est gérée dans le respect des savoirs traditionnels des communautés locales, y compris les savoirs autochtones et populaires sur la production et l’organisation sociale. Le comité populaire de la province de Gia Lai formule des mesures concernant l’attribution de terres et de forêts aux ménages, le paiement des services écosystémiques forestiers et le développement d’un écotourisme durable.

Les deux zones centrales de la réserve de biosphère de Kon Hà Nung ont des écosystèmes relativement intacts avec une riche biodiversité, qui sont typiques de l’écosystème forestier, de la flore et de la faune de la région des Hauts Plateaux du Centre.

Kon Hà Nung est l'une des 11 réserves mondiales de biosphère du Vietnam. Photo : VNA

Cette réserve de biosphère joue un rôle important dans le développement socio-économique et le maintien de l’équilibre écologique non seulement de la région des Hauts Plateaux du Centre, mais aussi des régions du Centre et du Sud-Est du Vietnam.

Egalement lors de la 33e session du CIC-MAB, la réserve de biosphère de Nui Chua, qui englobe les zones terrestres et marines de la province de Ninh Thuân (Centre) et se situe à l’extrémité de la chaîne de montagnes Truong Son, a été également reconnu comme réserve de biosphère de l’UNESCO.

Cette réserve de biosphère est une zone représentative en matière de biodiversité, avec une mosaïque riche et diverse d’écosystèmes caractéristiques de la région du Centre-Sud du Vietnam, notamment une végétation semi-aride unique, des plages de nidification pour les tortues de mer et des récifs coralliens.

Une population totale de 447.162 personnes vit sur place, notamment les principaux groupes ethniques Kinh, Cham, Raglai, Hoa, Tay, Nung et Muong, qui ont tous des cultures diverses, des traditions artistiques, religieuses et architecturales ainsi que de nombreux rituels et grands festivals. – VNA