Le sanctuaire de My Son évoque de manière lumineuse la vie spirituelle et politique d’une étape importante de l’histoire de l’Asie du Sud-Est. Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - Le patrimoine culturel mondial de My Son, dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam (Centre) est le complexe architectural le plus célèbre des Cham. Le sanctuaire de My Son a été officiellement reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial en 1999.

Selon les scientifiques de l'Institut d'Extrême-Orient, il s'agit du site religieux le plus typique du royaume du Champa. Il comprend actuellement près de 70 monuments construits du 4e siècle au 13e siècle, et c'était dans le passé le lieu de culte principal du royaume de Champa.

Les temples sont construits en brique cuit et en piliers de pierre décorés de bas-reliefs en grès représentant des scènes de la mythologie hindoue. Photo : VNA

La plupart des œuvres architecturales et des sculptures du sanctuaire de My Son sont influencées par l'hindouisme. La plupart des temples et des tours sont orientés vers l’Est, soit le soleil levant, à l'exception de quelques tours orientées à l'Ouest ou à la fois Est-Ouest.

La plupart des temples et des bâtiments auxiliaires sont construits en brique avec une technique délicate. Les motifs décoratifs des piliers en pierre ainsi que les statues et bas-reliefs sont inspirés des mythes hindous...

La combinaison harmonieuse avec des motifs sculptés sophistiqués sur les murs de briques à l'extérieur crée une beauté vive portant les caractéristiques les plus typiques de l'art du Champa.

L'architecture de My Son témoigne du savoir-faire des artistes d'autrefois, de la combinaison des techniques architecturales et des arts décoratifs de l'ancien royaume de Champa.

Le sanctuaire de My Son est un ensemble architectural remarquable qui évoque de manière lumineuse la vie spirituelle et politique d’une étape importante de l’histoire de l’Asie du Sud-Est.

Les tours-sanctuaires présentent une variété de dessins architecturaux symbolisant la grandeur et la pureté du Mont Méru, montagne sacrée mythique, berceau des dieux hindous au centre de l’univers, à présent reproduite symboliquement sur terre dans la patrie montagneuse du peuple cham. -VNA