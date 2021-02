Hanoi (VNA) - Une présentation de la fête des Génies du Foyer et de la coutume de l’érection de la cây nêu (perche rituelle en bambou) s’est tenu jeudi 4 février au Musée d’ethnographie du Vietnam. Il s’agit d’une activité annuelle organisée par le musée en l’honneur du Nouvel An lunaire.

L’artisan Nguyên Van Quyên décore la "cây nêu" au Musée d’ethnographie du Vietnam, le 4 février. Photo: VNA

Au Vietnam, la semaine des préparatifs du Têt commence par la cérémonie du Génie du Foyer (Táo Quân) et l’érection de la cây nêu, qui tombent tous deux le 23e jour du dernier mois lunaire. Cette année, cela correspond au jeudi 4 février.

Selon Nguyên Duy Thiêu, chercheur en culture folklorique et ex-vice-directeur du Musée d’ethnographie du Vietnam, dans certaines régions, notamment dans les campagnes du Nord, on célèbre la fête de Táo Quân en érigeant la cây nêu devant les maisons.

Il ajoute que la perche rituelle du Têt symbolise un "moyen reliant le Ciel et la Terre". La cây nêu délimite les frontières entre le monde des êtres vivants et celui des démons. Cette perche rituelle permet d’attirer la chance et d’éloigner les esprits pernicieux. On y suspend notamment des sentences parallèles et une petite corbeille de bétels et de noix d’arec accrochée à un petit cerceau. La cây nêu annonce aussi l’arrivée du printemps et du Têt. Et on la retire le 7e jour du Têt.

Culte de Táo Quân



Toujours d’après M. Thiêu, pour le culte de Táo Quân, on place sur l’autel de chaque famille de nombreuses offrandes : des mets divers, des bâtonnets d’encens, des fruits, des fleurs, des carpes et du papier votif.



Après le culte, les vêtements en papier sont brûlés et les carpes sont libérées dans les étangs ou les lacs.

Selon certaines légendes, la carpe se transforme en dragon lui servant de transport lors de son passage de la Terre au Ciel.



Comme chaque année, à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Buffle, le Musée d’ethnographie du Vietnam organisera un programme de découverte du Têt qui aura lieu du 15 au 21 février, soit du 4e au 10e jour du premier mois lunaire. C’est une occasion de (re)découvrir cette tradition vietnamienne. -VNA/CVN