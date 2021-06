Huê (VNA) – Un hôtel ancien, ce n’est pas seulement une architecture d’un autre temps. C’est aussi l’histoire d’une ville. C’est le cas de l’hôtel Saigon - Morin à Huê, dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre).

L’hôtel Saigon - Morin Huê en soirée. Photo : Saigontourist/CVN

Il y a quelques années, Michael Hitchcock, acteur, compositeur et producteur de cinéma américain, a dit de l’hôtel Saigon - Morin qu’il s’agissait d’"un patrimoine au cœur de Huê". Sa remarque est devenue le slogan de l’établissement. Malgré ses 120 ans d’existence, l’hôtel est toujours majestueux et bénéficie de la beauté de la rivière Huong (Parfums) et de son légendaire pont Truong Tiên.Situé sur une terre riche et célèbre, le Saigon - Morin fait partie des 27 ouvrages architecturaux français les plus typiques de Huê, et à ce titre très protégés. Cet hôtel est également l’un des cinq plus anciens du Vietnam et le plus ancien de la région Centre.Le Saigon - Morin, au style colonial, offre tous les services attendus compte tenu de son statut. Il dispose de chambres confortables et bien équipées, de 40 à 120 m², dont les salles de bains sont munies de baignoires luxueuses. Les balcons offrent un magnifique panorama sur la ville. Ses quatre façades donnent sur les rues principales de la ville : Lê Loi - Hùng Vuong, Hoàng Hoa Tham et Truong Dinh.Un témoin de l’histoireLe Saigon - Morin a reçu de nombreuses personnalités internationales comme Charlie Chaplin en 1936, André Malraux, François Fillon, Premier ministre français (2009), Lim Chae Jung, président de l’Assemblée nationale de la République coréenne (2008), Anne Marit Biørnflaten, présidente de l’Assemblée nationale de Norvège (2008), Bernadette Chirac, épouse du président de la République française (2004).Des milliers de ressortissants francophones et d’expatriés ont choisi cet hôtel. Il est également le choix du gouvernement comme espace exemplaire pour la tenue de conférences nationales ou internationales. L’hôtel a été créé en 1901 sous l’impulsion de M. Henri Bogaert, propriétaire de l’usine de briques Long Tho et d’un commandant militaire français.En 1905, le commerçant français Alphonse Guerin l’acheta et le renomma Grand hôtel de Huê. En 1907, Wladimir Morin, représentant la compagnie des frères Morin de Dà Nang, le racheta et lui donna son nom. Il devint ainsi l’"Hôtel Morin Frères".Avant la Révolution d’août 1945, l’hôtel disposait de 70 chambres, d’un restaurant de 120 places, d’un café, d’un bar, d’une boucherie, d’un cinéma, d’une usine de couture, d’un grand dépôt de produits entre autres.En 1957, il a appartenu à l’université de Huê, puis à l’université générale de Huê après la réunification du pays. En 1991, il était géré par l’agence de voyages Thua Thiên-Huê. Il accueillait alors des voyageurs occidentaux.Une richesse patrimonialeDepuis 1994, Saigontourist a pris le relais comme gérant de l’hôtel. Il est passé de trois étoiles à quatre étoiles. En juin 2004, un étage supplémentaire a été construit pour lui permettre de passer sa capacité de logement à 180 chambres. L’hôtel soigne son service de premier ordre et son architecture française, classique et minutieuse.