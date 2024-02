Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La 10e édition du marché "Têt vert - Cadeaux vietnamiens" 2024 s’ouvre du 3 au 6 février à Hô Chi Minh-Ville (Sud), réunissant plus de 50 exposants avec près de 1.000 produits de plus de 30 provinces et villes à travers le pays.

Des gâteaux de riz gluant, une spécialité de la province de Phu Tho, en vente au marché "Têt vert - Cadeaux vietnamiens" 2024. Photo : VNA

La manifestation propose une variété de produits allant des aliments surgelés aux biens de consommation : thé, café, miel, épices, légumes frais, fruits, noix, produits cosmétiques, boissons... dont la plupart sont des spécialités locales et des produits d’entreprises vietnamiennes de haute qualité.

Organisé par le Centre d’études et d’assistance commerciales (BCA), une organisation non gouvernementale à but non lucratif et également l’organisation qui administre les activités de l’Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité, cet événement se présente comme une destination de shopping annuelle à chaque Têt traditionnel pour les résidents de la mégapole du Sud. – VNA