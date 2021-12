Hà Giang (VNA) – En ce moment, à Hà Giang, c’est la saison du sarrasin. Sous le doux soleil, les plateaux karstiques, les vallées, les montagnes et les collines se vêtent d’une magnifique robe blanche teintée de rose. Les touristes affluent vers cette province septentrionale pour admirer ce paysage d’une beauté stupéfiante.

Fleurs de sarrasin à Hà Giang. Photo : Saigontourist

Bien qu’étant typique des zones montagneuses du Nord, c’est dans la province de Hà Giang que le sarrasin est le plus cultivé. C’est là aussi que ses fleurs sont les plus belles, offrant une formidable palette de couleurs de blanc, de rose et de violet. Malgré le sol rocailleux et le climat rude, elles arrivent à pousser et transforment le plateau karstique de Dông Van en une magnifique aquarelle de tons pastels.

«Du mois d’octobre au mois de décembre, le plateau karstique de Dông Van arbore un magnifique tapis rose poudré de fleurs de sarrasin. Ce paysage spectaculaire surprend par sa beauté n’importe quel visiteur. Aujourd’hui, la culture de sarrasin est la caractéristique de Hà Giang. Elle embellit la nature et sert à l’alimentation des minorités ethniques», confie Tông Quang Khai, chef du poste d’information pour les touristes du district de Quan Ba.



La floraison du sarrasin dure trois mois. À peine écloses, les fleurs sont blanches comme neige, elles se déclinent ensuite en rose clair et en rose foncé à maturité. Malgré son apparence fragile, cette fleur est d’une vivacité incroyable.

Le sarrasin est également l’une des principales plantes vivrières des minorités ethniques avec le maïs et le riz. Les autochtones confectionnent différents plats à base de farine de sarrasin et un alcool distillé de maïs et de sarrasin. La tige du sarrasin est servie comme légume ou comme aliment fourrager.

Un champ de sarrasins. Photo: VnExpress

«Ces dernières années, nous avons étendu la superficie ensemencée de sarrasin. En 2021, notre commune exploitait plus de 10 hectares. Nous allons continuer de promouvoir le sarrasin à des fins touristiques et de valoriser les produits confectionnés avec cette céréale (alcool, gâteaux,...) pour améliorer le niveau de vie des populations locales», déclare Vi Ngoc Tinh, secrétaire du comité du Parti de Quan Ba, la commune qui exploite la plus grande superficie de sarrasin.

Chaque année, après la récolte, les autorités de Hà Giang organisent un festival pour mettre à l’honneur le sarrasin. Chaque édition attire des milliers de touristes vietnamiens et étrangers. Triêu Thi Tinh, directrice adjointe du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province, s’en réjouit.

«Le festival des fleurs de sarrasin fait partie de notre stratégie touristique. Les autorités vont aménager des champs de sarrasin au sein du géo-parc du plateau karstique de Dông Van et elles aident les habitants à créer leurs affaires», indique-t-elle.

Les plus beaux champs de sarrasin sont situés sur le site de Thach Son Thân, dans la vallée de Sung Là, à Phô Cao, dans la commune de Lung Cu et sur le col de Ma Pi Lèng. Le spectacle de ces milliers de fleurs est d’une beauté à couper le souffle. – VOV/VNQ