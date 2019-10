Les exportations de thon ont connu une hausse de 20% en valeur en glissement annuel. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Le chiffre d’affaires d’exportation des produits aquatiques du Vietnam est estimé à près de 6,3 milliards d'USD sur les neuf premiers mois de l’année, soit une baisse légère de 0,8% par rapport à la même période de l’an dernier.



Selon le rapport rendu public le 7 octobre par l’Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de thon ont connu une hausse de 20%, de crevettes une baisse de 7%, de pangasius et de céphalopodes un recul de 8%.



Les exportations de crevettes tendent à chuter depuis 2018 sur les marchés européen, japonais, sud-coréen et dans les pays d’Asie du Sud-Est ; en revanche, elles augmentent légèrement sur les marchés chinois, américain et australien, indique ce rapport.



Les exportations de pangasius vers les États-Unis ont connu une baisse de 40%, soit l’équivalent de 221 millions d'USD, du fait des taxes anti-dumping appliquées par les États-Unis. À l’heure actuelle, les 62 entreprises vietnamiennes autorisées à exporter sur ce marché affrontent une taxe anti-dumping jugée trop élevée, selon la VASEP.



La filière nationale des produits aquatiques s’attend à une bonne relance de ses exportations vers l’Union européenne en novembre de cette année, suite à la proclamation des résultats de la surveillance prévue fin octobre, concernant la levée du carton jaune à l’encontre de la pêche illicite et non déclarée et non réglementée (INN) du Vietnam, imposé par l’Union européenne. Sur les neuf premiers mois de l’année, le volume d’exportation de thon a baissé de 6%, et de céphalopodes de 13%.



La VASEP prévoit cette année une valeur à l’exportation de 626 millions de dollars de céphalopodes, de 3,4 milliards de dollars de crevettes, de 2,23 milliards d'USD de pangasius et de 800 millions d'USD de thon, portant le chiffre d’affaires total de la filière à 8,9 milliards d'USD, +1,4% en glissement annuel. -CVN/VNA