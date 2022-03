Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Vers l’après-midi du 30 mars, tout le pays a injecté près de 205.900.000 doses de vaccin anti-COVID-19, dont plus de 49 millions de doses pour la troisième injection, selon les statistiques du portail de vaccination contre le COVID-19.

Selon le ministère de la Santé, vers la fin du 28 mars, 81% des personnes de 18 ans et plus ont achèvé la 3e injection.

Le ministère de la Santé a également indiqué que le taux moyen de vaccination dans les villes et provinces du Nord a atteint 53,3% tandis queles taux dans le Centre, la région des Hauts plateaux du Centre et le Sud sont respectivement de 39,9%, 27,3% et 45,8%.

Concernant la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à moins de 12 ans, le gouvernement australien s'est engagé à fournir au Vietnam environ 13,7 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna pour l’injection dès le début d’avril.

De 16h00 mardi à 16h00 mercredi, le Vietnam a détecté 85.765 nouveaux cas de coronavirus, dont six cas importés.



Les 85.765 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans 62 villes et provinces, dont 8.141 à Hanoï, 3.999 à Bac Giang, 3.731 à Nghe An, 984 à Ho Chi Minh-Ville.- VNA