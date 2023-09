Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Dô Hung Viêt. Photo: VNA



New York (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Dô Hung Viêt a participé le 20 septembre (heure locale) à New York à la Conférence ministérielle du groupe G3 2023, tenue en marge de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale de l’ONU.

La conférence a été présidée par le ministre singapourien des AE et a réuni les ministres et les vice-ministres de trois pays de la Troïka du G20 (Indonésie, Inde, Brésil) et des représentants des 30 pays membres du G3.

Dans son discours, le vice-ministre des AE Dô Hung Viêt a proposé quatre axes de coopération du G3 et du G20 (Groupe des vingt) dans les temps à venir : Profiter des nouveaux leviers de croissance tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire et la transition énergétique ; Développer l’agriculture durable pour garantir la sécurité alimentaire mondiale ; Continuer à garantir l’inclusion dans les processus multilatéraux, promouvoir le rôle de l’ASEAN et renforcer la cohésion dans l’agenda du G20 et Renforcer les partenariats, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation.

Le Vietnam s’est déclaré convaincu de la réussite du Brésil au cours de l'année 2024 de la présidence du G20 (un forum intergouvernemental composé de dix-neuf des économies les plus développées, de l'Union européenne et de l'Union africaine, dont les chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des finances et chefs des banques centrales se réunissent annuellement).

La Conférence ministérielle du groupe G3 2023 a approuvé la Déclaration de presse du groupe, mettant l'accent sur le renforcement de la coopération pour relever les défis de la croissance, vers un développement durable et inclusif.



Créé en 2010 à l'initiative de Singapour pour créer un forum permettant aux petites économies et aux économies en développement d'échanger sur les questions économiques et de gouvernance mondiales du G20, le groupe G3 compte actuellement 30 membres. Le Vietnam est l'un des premiers membres à rejoindre le groupe, contribuant activement à son développement et reliant les priorités du G20 aux pays en développement, dont l'ASEAN. -VNA