Hanoi (VNA) - La Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (CCIV) a honoré mercredi, 29 décembre, à Hanoï les femmes d’affaires exemplaires vietnamiennes de 2021.

Lors de la cérémonie de remise de la coupe de la rose dorée à 60 entrepreneuses. Photo : VNA

Le président de la VCCI, Pham Tan Cong, a déclaré que l'événement visait également à honorer les réussites et à encourager l'esprit de création d'entreprise et de développement d'entreprise chez les femmes vietnamiennes, contribuant à la réalisation de la stratégie nationale sur l'égalité des genres pour la période 2021-2030 avec au moins 27% de femmes directrices et propriétaires d'entreprises et de coopératives d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030.



La coupe de la rose dorée a été attribuée à 60 entrepreneuses créatives dans le redressement pendant et après la crise sanitaire et à celles qui sont les plus impliquées dans le développement économique durable. Des personnalités qui se sont appliquées à lutter contre le changement climatique et à aider les sinistrés ont également été honorées lors de la cérémonie.

A cette occasion, la VCCI a remis l'insigne « Pour la cause du développement des entreprises vietnamiennes » à l'ancienne vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh en reconnaissance de son soutien à la communauté d'affaires vietnamienne et aux hommes d'affaires en particulier.- VNA