La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân (à droite) remet des prix à des individus. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a attribué jeudi soir 30 décembre les Prix de l’innovation de Hô Chi Minh-Ville 2021 à 58 ouvrages dans 7 secteurs que sont économie-société ; défense - sécurité ; culture - art ; réforme administrative; communication ; société ; start-up ; sciences fondamentales, et ce en présence de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân.

Il s’agissait de la deuxième édition de ce prix, qui a pour but d’honorer les organisations et individus, dans et hors du pays, pour leurs ouvrages innovants pour le développement de la mégapole du Sud.

Le comité d’organisation avait reçu 195 ouvrages d'entreprises et d'individus, a déclaré Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie de remise des Prix.

Il s’est déclaré convaincu que le dynamisme et la créativité seraient les clés pour aider la ville à se rétablir après l'épidémie de Covid-19.

La ville continuera à créer des conditions pour que l'innovation devienne une tendance inévitable de la société dans la Nouvelle normalité et aussi dans l'avenir, a-t-il souligné. -VNA