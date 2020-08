Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man (4e, à gauche), et le ministre et président du bureau gouvernemental Mai Tien Dung (3e, gauche) et le ministre par intérim de la Santé Nguyen Thanh Long (2e, gauche) reçoivent les 500 ventilateurs de sponsors. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man a reçu mercredi 5 août 500 ventilateurs des sponsors pour soutenir la lutte contre le COVID-19 dans le pays.

D’une valeur totale de 120 milliards de dôngs (5,1 millions de dollars), ces équipements médicaux sont fabriqués et financés par la société Metran, l’Université Van Lang et le groupe Van Thinh Phat au service du traitement des patients de COVID-19, a fait savoir Nguyen Cao Tri, président du Conseil d’administration de l’Université Van Lang.

Ces équipements font partie du projet de fabrication de 2.000 ventilateurs MV20 par la société Metran. Le projet est financé par l’Université Van Lang et du groupe Van Thinh Phat pour offrir des ventilateurs au gouvernement vietnamien.

Le président du Comité central du FPV, Tran Thanh Man, a loué le bon geste des sponsors, répondant opportunément au traitement des patients de COVID-19 dans le pays. Les soutiens et les efforts communs à la lutte contre l’épidémie ont affirmé la force spirituelle, éveillé le patriotisme et la responsabilité sociale des organisations, des entreprises et de toute la population dans comme hors du pays.

Le ministre de la Santé par intérim Nguyen Thanh Long a souligné que 500 ventilateurs étaient un cadeau significatif, encourageant le ministère de la Santé et la population à surmonter les difficultés dans la lutte contre l’épidémie.

A cette occasion, Tran Thanh Man a reçu une aide financière de 11,7 milliards de dôngs de Truong Quoc Chinh, propriétaire du lieu de villégiature Hoa Lan, et président de l’association des amateurs d'orchidées pour soutenir la prévention et la lutte contre l’épidémie.

Appréciant les sentiments et les bons gestes des sponsors, il les a appelés à conjuguer des efforts avec le Parti, l’Etat, le gouvernement et le FPV pour que la lutte contre l’épidémie enregistre des changements positifs dans les temps à venir.

En écho à l'appel du CC du FPV sur la campagne "Tout le peuple appuie la prévention et la lutte contre le COVID-19", le FPV a reçu à ce jour de plus de 2.105 milliards de dôngs en espèce et en biens matériels.

La totalité de l’aide financière et de biens seront distribués en temps opportun pour acheter des équipements et fournitures médicales au service de la prévention et de la lutte contre l’épidémie ; soutenir des établissements de santé, des personnes impliquant directement à ce combat ainsi que des populations touchées par l’épidémie, a-t-il souligné. -VNA