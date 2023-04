Un "ao dai" dans la collection de la créatrice Lan Huong. Photo: VNA

Londres (VNA) - Le 30 mars, deux collections de mode des créateurs Lan Huong et Jordan Nguyen ont été présentées à Londres lors d’un événement sur le Vietnam à la galerie D-Contemporary.



L'événement s'est déroulé dans le cadre des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni du 28 mars au 27 avril pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.



La collection de la créatrice Lan Huong comprend une quarantaine d'ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) conçus avec des motifs brodés à la main qui présentent la culture vietnamienne et louent les relations entre les deux pays.