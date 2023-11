La baie d'Ha Long est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Photo d'illustration: VNA

Rome (VNA) – Le coup d’envoi du programme de promotion du Vietnam à Milan (Italie) a eu lieu le 24 novembre dans le but de présenter et de promouvoir l'image du Vietnam à Milan, la capitale de la Lombardie et le plus grand centre économique d'Italie, et attirer l'intérêt des autorités, des entreprises et des Italiens pour le tourisme vietnamien.



L'événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam en Italie, la Société de gestion des aéroports de Milan, les autorités de Milan et la Chambre de commerce Italie-Vietnam (CCIV).



Lors de la cérémonie, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a souligné que le Vietnam accordait de l'importance à la coopération touristique avec l'Italie, la considérant comme une base pour développer des relations durables et à long terme. Dans la stratégie de développement touristique du Vietnam, l'Italie est considérée comme l'un des marchés clés avec un grand potentiel à exploiter en raison de son histoire ancienne et de son patrimoine culturel reconnu par l'UNESCO.



Grâce à l'emplacement favorable de l'aéroport de Milan, principal point de transit de l'Italie et de l'Europe, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a exprimé la volonté que les deux parties étudient et ouvrent bientôt des vols directs entre Milan et le Vietnam, facilitant ainsi les déplacements des personnes des deux pays.



Elle a également proposé aux agences vietnamiennes et italiennes de multiplier les activités de promotion du tourisme pour renforcer la coopération touristique, les échanges populaires et culturels entre les deux pays.



Pour sa part, Nguyen Tien Hoang, représentant de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, a déclaré que l'Europe du Sud était un marché potentiel et important pour Vietnam Airlines, qui souhaite ouvrir un vol reliant le Vietnam et l'Italie à l'avenir. La société mène actuellement une enquête et prévoit de publier une évaluation de la faisabilité en 2024.



Répondant au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), le vice-président de la Société de gestion des aéroports de Milan, Andrea Tucci, a déclaré que la cérémonie de coup d’envoi du programme de promotion du Vietnam à Milan était une initiative attendue depuis longtemps par l'Italie. Cela offre de nombreuses nouvelles opportunités de voyage au public et favorise la mise en place d'une connexion directe entre les marchés italien et vietnamien. "Nous espérons que cela sera un moteur puissant pour les futures relations entre les deux pays".

Lors de l'événement, les participants ont goûté la danse du lion interprétée par des membres du club d'arts martiaux traditionnels vietnamiens de Milan, découvert le pays et le peuple vietnamiens à travers les photos exposées, et dégusté des spécialités culinaires traditionnelles vietnamiennes.



La cérémonie de coup d’envoi du programme de promotion du Vietnam à Milan, organisée à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, marque le début des activités visant à promouvoir le tourisme vietnamien en Italie dans l'avenir. -VNA