Séance plénière du 43e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - La déclaration présidentielle du 43e Sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été publiée le 7 septembre, soulignant la nécessité de renforcer la confiance mutuelle afin de maintenir la paix et la stabilité dans la région.



La déclaration fait part des préoccupations concernant les activités qui mettent en danger la sécurité des personnes, causent des dommages à l'environnement marin, sapent la confiance et la fiabilité, accroissent les tensions et peuvent affaiblir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.



L'ASEAN réaffirme la nécessité de renforcer la confiance mutuelle, de s’abstenir de toute activité susceptible de compliquer la situation et d'affecter la paix et la stabilité dans la région. L'ASEAN réaffirme également la nécessité de poursuivre des solutions pacifiques aux différends, conformément aux principes largement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



L'ASEAN souligne l'importance de la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), salue les progrès réalisés dans les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), notamment l'achèvement de la deuxième lecture du projet de texte unique pour les négociations du COC et l'adoption d'un guide accélérant la signature rapide du COC. L'ASEAN exprime en outre le souhait de parvenir rapidement à un COC efficace et substantiel, conforme au droit international, y compris la CNUDM de 1982.



Par ailleurs, l'ASEAN constate qu'il est nécessaire de maintenir et de promouvoir une atmosphère favorable aux négociations sur le COC, ainsi que l'importance de prendre des mesures pour renforcer la confiance et la fiabilité entre les parties. Elle réaffirme également l'importance de respecter le droit international, y compris la CNUDM de 1982. -VNA