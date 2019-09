Des courreurs participent à Vietnam Mountain Marathon 2017. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le "marathon des montagnes du Vietnam" 2019 (Vietnam Mountain Marathon – VMM), organisé par l’agence de voyages Topas Travel, aura lieu les 21 et 22 septembre à Sa Pa, province de Lao Cai (Nord-Ouest).

Cette année, l’événement réunira 4.000 coureurs venant de 46 pays et territoires, soit une hausse de 18% par rapport à 2018. Parmi eux figurent beaucoup de champions ayant remporté de grandes courses dans le monde, dont l’Italienne Francesca Canepa, vainqueur de l’Ultra Trail du Mont Blanc 2018, et le Vietnamien Tran Duy Quang qui a remporté la première place pour la distance de 100 km l’an dernier.

Différentes distances sont au programme, de 10km à 100 km. L’édition de 2019 sera la compétition la plus difficile avec un mont supplémentaire plus haute et plus de sentiers pour les distances de 70km et 100 km.

Le départ de la distance de 100km commencera à 21 heures le 20 septembre. Les athlètes franchiront les plus hauts sommets du Vietnam dans la nuit.

Le 21 septembre, les athlètes participant aux distances de 70 km, 42 km et 21 km traverseront des champs en terrasse et des villages des ethnies minoritaires.

La ligne d’arrivée de la course sera située dans le Topas Ecolodge - première destination de la liste "21 lieux de séjour si vous vous souciez de la planète", sélectionnée par le magazine National Geographic.

Lancé en 2013, le marathon des montagnes du Vietnam est le plus grand événement de course de montagne en Asie. Cet événement est toujours accompagné d'activités humanitaires. Les courses organisées par Topas Travel ont permis de collecter plus de 250.000 dollars pour les activités caritatives de l’organisation Operation Smile Vietnam et Newborns Vietnam.

Cette année, plus d’un milliards de dôngs (43.000 dollars) seront utilisés pour soutenir des projets à Sa Pa, réalisés par l’organisation Operation Smile et l’organisation Newsborn Vietnam. -VNA.