Le vice-ministre des AE To Anh Dung travaille avec des responsables britanniques (Photo: VNA)





Hanoi (VNA) - Selon les informations communiquées par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, jeudi soir, les services compétents vietnamiens et britanniques ont confirmé que les 39 victimes retrouvées mortes dans un camion porte-conteneurs à Essex, au nord-est de Londres, le 23 octobre derniers, sont vietnamiens et collaborent avec la partie britannique et les familles des victimes pour résoudre l’affaire dans les meilleurs délais.



La mission intersectorielle du Vietnam est arrivée au Royaume-Uni le 3 novembre, sous la direction du Premier ministre, a travaillé en étroite collaboration avec les agences britanniques compétentes pour accélérer le processus d’identification.



Les autorités vietnamiennes ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes.



Selon les informations du ministère de la Sécurité publique, les victimes sont originaires de Hai Phong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh et Thua Thien-Hue.

À l'heure actuelle, les agences vietnamiennes compétentes collaborent étroitement avec les autorités britanniques pour mettre en place des mesures de protection des citoyens et mener rapidement une enquête sur l'affaire. -VNA