Hanoï (VNA) - Selon le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung, le montant total du nouveau programme de soutien aux travailleurs et aux entreprises impactés par l'épidémie de COVID-19 s'élève à plus de 26.000 milliards de dongs.

Des ouvriers de Pouyuen, Hô Chi Minh-Ville, rentrent du travail, juin 2021. Photo: CPV/VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de s'assurer que la politique d’assistance couvre les personnes ayant besoin d'un soutien, y compris les travailleurs indépendants.

Une travailleuse indépendante au marché nocturne de Long Bien, Hanoï, avril 2020. Photo : CPV/VNA

Actuellement, la quatrième vague épidémique s'est propagée dans de nombreuses provinces et villes. L'épidémie a touché des zones industrielles de Bac Ninh et Bac Giang, menaçant aussi la production dans des provinces du Sud telles que Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai.

Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales prévoit que si l'épidémie continue d'affecter négativement les parcs industriels et zones franches, le nombre de travailleurs placés en quarantaine ou cessant de travailler pourrait s’élever à 2-2,5 millions.

En avril 2020, un premier programme d'aide sociale de 62.000 milliards de dongs proposé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a été rendu public.–CPV/VNA