Cérémonie de mise en chantier de la Polyclinique de Ben Tre II. Photo : bentre.gov.vn



Ben Tre (VNA) - La Polyclinique de Ben Tre II disposera d’une aire d’atterrissage pour hélicoptères sur le toit afin de permettre la réception et le transfert de patients en cas d’urgence.



Le 14 juillet, dans la province de Ben Tre (Sud), s’est tenue la cérémonie de mise en chantier de la Polyclinique de Ben Tre II, de 450 lits, desservant plus de 2.000 patients par jour.



Présent à la cérémonie, le vice-ministre de la Santé, Nguyen Viet Tien, a déclaré que l'investissement dans cet hôpital de 450 lits visait à la bonne mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’ouverture aux capitaux privés du secteur de la santé.



Le président du Comité populaire provincial de Ben Tre, Cao Van Trong, a fait savoir que cet hôpital contribuerait à améliorer la qualité des services de santé pour les habitants de la province et d’autres localités de l’est du delta du Mékong (Ben Tre, Tra Vinh, Tien Giang et Vinh Long).



Les investisseurs sont la société par actions Pacific Healthcare Group et l’hôpital Nguyen Dinh Chieu, pour un capital d’environ 2.250 milliards de dongs.



L’hôpital devrait être achevé en septembre 2021. À son entrée en fonction, une équipe de médecins hautement qualifiés de l’hôpital Nguyen Dinh Chieu y travaillera, couvrant 30% des ressources humaines du nouvel hôpital. -CPV/VNA