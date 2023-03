Hanoï (VNA) - L’année dernière, près de 143.000 Vietnamiens sont partis travailler à l'étranger, un chiffre remarquable qui dépasse de 59% l’objectif fixé pour 2022. En 2023, le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger devrait fortement progresser. De bons signes ont, d’ores et déjà, été enregistrés en ce début d’année.

Des travailleurs participent au salon de l'emploi à Hanoï.



Forte d'une expérience de plusieurs décennies dans l’envoi de main-d'œuvre dans près de 30 pays et territoires à travers le monde, la société Sovilaco est devenue l’adresse de prédilection pour de nombreux travailleurs vietnamiens ayant trouvé des opportunités d'évolution professionnelle à l’étranger.

Implantée dans l’arrondissement de Tân Binh, la société a été frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et n’a repris ses activités qu’en 2022. En plus des marchés traditionnels tels que le Japon, Taiwan (Chine) et la République de Corée, Sovilaco a réussi à envoyer des travailleurs vers de nouveaux marchés, comme l’a confirmé son directeur général Nguyên Xuân Trung.

"Nos activités ont pleinement repris en 2022. Nous espérons un meilleur résultat cette année. Outre les pays d’accueil traditionnels, nous avons réussi à conquérir de nouveaux marchés européens tels que la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l'Allemagne. On envisage également d’envoyer de la main-d’œuvre vietnamienne en Australie, au Canada ainsi que dans certains pays du Moyen-Orient, qui nous ont déjà faits part de leur volonté d'accueillir des travailleurs vietnamiens", a-t-il précisé.



En 2023, le Vietnam envisage d’envoyer 110.000 de ses travailleurs à l'étranger. Pour y parvenir, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales devrait maintenir les marchés traditionnels tels que le Japon, Taïwan (Chine) et la République de Corée et diversifier ses marchés cibles en s’orientant vers l’Europe et Singapour qui peuvent proposer à nos travailleurs de bonnes conditions de travail ainsi qu’un revenu élevé et stable. Nguyên Duc Nam, président du Conseil d’administration de la société Sona dont le siège se trouve à Hanoi propose :



"Les marchés cibles sont ceux qui proposent à nos travailleurs un revenu élevé et stable. Les marchés européen et australien en constituent de bons exemples. Pour y accéder, de nouvelles mesures doivent être mises en place par le gouvernement. Les missions diplomatiques vietnamiennes doivent se rapprocher des organes compétents de leur pays d’accueil pour organiser des conférences et des rencontres entre les entreprises et accélérer la signature d'accords de coopération entre les deux pays", a-t-il souligné.





Photo d'illustration.

Selon le Département de la gestion des travailleurs vietnamiens à l'étranger, relevant du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, pour atteindre l’objectif fixé, les entreprises doivent améliorer la qualification des travailleurs vietnamiens. Nguyên Gia Liêm, directeur adjoint dudit département a indiqué :



"Afin de répondre aux exigences des marchés d’accueil et d'augmenter le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l'étranger, nous nous concentrons sur l'amélioration de leur qualification et de leur capacité d’adaptation. Dans ce cas là, une coopération entre les entreprises spécialisées dans l’envoi de travailleurs à l’étranger et les établissements de formation professionnelle s’impose", a-t-il fait savoir.



Partir travailler à l’étranger aide les Vietnamiens à améliorer leur revenu mais aussi leur qualification. -VOV/VNA