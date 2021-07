Le personnel de l'ambassade de Suisse dégustent du café avec des agriculteurs du district de Krong Nang, dans la province de Dak Lak. Ce sont les agriculteurs qui ont participé au projet de production de café durable, financé par la Suisse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Cette année, la Fête nationale de Suisse au Vietnam est remarquable. La Suisse célèbre son 730e Fête nationale et, de concert avec le Vietnam, revient sur les relations diplomatiques bilatérales établies depuis un demi-siècle. En outre, 2021 marque également trois décennies de coopération au développement entre la Suisse et le Vietnam.C’est ce qu’a déclaré Ivo Sieber, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, à l’occasion de la célébration des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques Suisse-Vietnam et à l’approche de la visite officielle au Vietnam du vice-président et du ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.La Suisse a été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam le 11 octobre 1971. Cependant, les relations bilatérales ont commencé au 19ème siècle, grâce à l’arrivée au Vietnam des sociétés commerciales aventureuses de la Suisse. Plus tard, le bactérien d’origine suisse Alexandre Yersin a suivi leur pas. Il a passé la plupart de son temps au Vietnam, où il est devenu « un citoyen d’honneur ».En 1954, en tant que pays neutre, la Suisse a accueilli la Conférence de Genève sur l’Indochine, qui a concerné directement le Vietnam. Les premiers échanges ont constitué une base solide pour l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.Aujourd’hui, les deux pays poursuivent leur coopération, notamment dans les domaines académique, culturel et social. Les relations économiques jouent un rôle central. Le Vietnam réussit à promouvoir son développement économique et devient un partenaire attrayant des entreprises suisses. Les défis mondiaux tels que le changement climatique et la pandémie de COVID-19 non seulement apportent mais aussi demandent de nouveaux moyens de coopération – la coopération vers une croissance inclusive et un meilleur environnement.L’ambassadeur a exprimé son souhait de promouvoir les discussions sur de nouvelles technologies prometteuses qui non seulement répondent aux défis environnementaux, mais aussi veillent à ce que l’économie continue de créer des emplois et des revenus. Il s’intéresse aussi à la promotion de la paix et de la réconciliation. Il a déclaré voir également de nombreuses opportunités pour le Vietnam et la Suisse de travailler ensemble, d’apprendre l’un de l’autre pour se progresser ensemble et contribuer à la paix du monde.Les 50 ans de l’établissement des relations diplomatique constituent une occasion de réitérer ce que les deux pays ont accompli ensemble, une occasion de regarder vers l’avenir et de trouver la meilleure façon de promouvoir les relations précieuses et diversifiées entre les deux pays.La visite officielle au Vietnam du chef du Département fédéral des Affaires étrangères, vice-président de la Confédération pour 2021, Ignazio Cassis, prévue les 4 et 6 août, contribue à approfondir les relations solides et durable, à resserrer l’amitié Suisse-Vietnam , notamment en cette période difficile.La pandémie de COVID-19 pose d’innombrables défis pour le Vietnam et la Suisse. Les deux pays ont continué et continuent de faire face à ces défis, tout en relevant les difficultés, protégeant la santé des gens et maintenant le fonctionnement de l’économie. Les difficultés subsistent et la coopération sous toutes ses formes est essentielle pour surmonter les défis mondiaux. Le partenariat entre la Suisse et le Vietnam se déroule bien et continuera de se développer durant la période de reprise après la pandémie.Enfin, le diplomate a affirmé que les réalisations obtenues par les deux pays étaient une base solide pour un partenariat plus durable et plus serré dans le futur. - VNA