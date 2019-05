Remise des cadeaux aux patients cancéreux défavorisés. Photo : infonet

Hanoi (VNA) - Le 19 mai à Hanoi s’est tenue la cérémonie de lancement de l’"Itinéraire des jeunes médecins qui suivent l'enseignement de l'Oncle Hô", ce en présence du président du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man.



Il s’agit de la 10e année que la Fédération de la jeunesse du Vietnam et l’Association des jeunes médecins du Vietnam organisent des activités de soins de santé à l'échelle nationale. Cette année, l’itinéraire est placé sous le thème "Les jeunes médecins sont volontaires pour un Vietnam en bonne santé".



Ce programme, qui a lieu d’ici le 28 juin, comprend de nombreuses activités de volontariat telles qu’examens, consultations médicales, distribution gratuite de médicaments, remise de cadeaux aux habitants de régions isolées, conseils, soins de santé en matière de procréation - planification familiale, chirurgie oculaire gratuite pour les personnes âgées, chirurgie pour les enfants souffrant de malformations congénitales, dépistage du cancer…



Selon le comité d’organisation, quelque 20.000 jeunes médecins du pays participeront au programme, qui devrait examiner et distribuer des médicaments gratuits à environ 300.000 personnes, faire des dépistages et examens de maladies non infectieuses pour environ 60.000 autres, de la chirurgie oculaire gratuite pour 1.000 personnes âgées et mobiliser environ 20.000 unités de sang...



Lors de la cérémonie, l'Association des jeunes médecins du Vietnam, en collaboration avec les unités concernées, a lancé la course "Walk for Health" dans 63 villes et provinces. Il s'agit d'un programme de l'Organisation mondiale de la santé dans le monde entier qui vise à promouvoir un mode de vie sain et éviter les problèmes de santé par l'activité physique.



À cette occasion, les organisateurs ont remis dix cadeaux à des patients cancéreux défavorisés, soutenu à hauteur de 600 millions de dongs la confection de prothèses pour des handicapés. -CPV/VNA