Hanoï (VNA) - Ce premier trimestre, les exportations nationales de marchandises de toutes catégories en France ont dégagé 862 millions de dollars, pour une croissance de 18,7% en glissement annuel, selon le Département général des Douanes.

Avec 34,86% du total, soit 300 millions de dollars (+20,1% en glissement annuel), les téléphones et accessoires tiennent le haut du pavé. Ce sont aussi les produits qui ont atteint la valeur à l’export la plus élevée sur le marché français depuis ces 7 dernières années.



Les chaussures, sandales et le textile-habillement, quant à eux, se classent aux 2e et 3e rangs, avec respectivement 116 et 113 millions de dollars.



Une forte croissance en glissement annuel a été observée sur la plupart des produits.



L’an dernier, le Vietnam avait exporté vers l’Hexagone pour 3,35 milliards de dollars, +11,8% par rapport à 2016. -CPV/VNA