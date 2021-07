Contreplaqué. Photo: lartisanduplancher

Les exportations vietnamiennes de contreplaqué au cours des 6 premiers mois de 2021 ont atteint plus de 1 million de m3, soit 98,9 millions d'USD, en hausse de 358% en volume et de 191% en valeur en un an. En particulier, 98% du volume de contreplaqué décortiqué est exporté vers la Chine, les 2% restants vers des marchés tels que le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie et Taïwan (Chine).



La Chine est le principal marché d'importation de contreplaqué. Le volume d'exportation en 6 mois a atteint un million de m3, équivalent à 91,16 millions d’USD, en hausse de 379% en volume et de 200% en valeur.



Le Cambodge occupe la deuxième place, 13.009 m3, atteignant 2,63 millions d’USD, soit une progression de 147 fois en volume et 169 fois en valeur par rapport à la même période en 2020.



Se classant troisième, Taïwan a importé plus de 8.800 m3, soit 1,78 million d’USD, en baisse de 4% en volume mais en hausse de 9% en valeur. Une petite quantité de contreplaqué est exportée vers l'Indonésie et la Malaisie.



Au cours des 6 premiers mois de 2021, le prix moyen à l'exportation du contreplaqué vers le marché chinois est demeuré faible par rapport aux autres marchés, plus précisément de 94 USD/m3 contre 197 USD/m3 vers Taïwan et 205 USD/m3 vers le Cambodge. - CPV/VNA