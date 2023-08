Au cours des 28 dernières années depuis l’adhésion du Vietnam à l'ASEAN, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les autres pays membres ont connu un développement significatif. En 2022, le commerce entre le Vietnam et les autres pays de l'ASEAN a atteint un niveau record de plus de 80 milliards de dollars, contre 6 milliards de dollars en 1996, année où le Vietnam a rejoint la zone de libre-échange de l'ASEAN (AFTA).